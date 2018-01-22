В сети представили интерьер внедорожника Brilliance V7

Китайская автомобилестроительная компания Brilliance показала интерьер нового полноразмерного внедорожника Brilliance V7. Премьера новинка намечена на апрель 2018 года на мотор-шоу в Пекине.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что новинка получила автоматическую трансмиссию, селектор которой подобен с электронному рычагу BMW. Спецификой салона нового Brilliance V7 считается гигантский сенсорный экран аудиосистемы, с помощью которого можно управлять всеми ассистентами авто.Внешнее оформление новинки презентовали еще в конце 2017 года. Авто снабдили фамильной радиаторной решеткой с вертикальными секциями из хрома и светодиодной оптикой головного света, серебристыми накладками на бамперах и два патрубка выхлопного механизма.В моторный отсек новинка получит турбоагрегат объемом 1,6 литра, генерирующий с производительность в 204 л.с. Он приводится в действие посредством 6-скоростной МКПП или 7-секционной роботизированной КПП с двойным сцеплением от ZF.В функциональном перечне нового внедорожника стоит выделить двухзонный климат-контроль, панорамный верх с люком, кнопочное зажигание, бесключевой доступ, круиз-контроль, электронный ручной тормоз, 19-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала, ассистент спуска-подъема, круговой видеообзор, парковочный ассистент и кожаный салон.