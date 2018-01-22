Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | BMW 740LE набрал максимальную скорость всего за минуту

BMW 740LE набрал максимальную скорость всего за минуту

Сегодня, 09:42
Флагманский гибридный седан BMW 740LE, который оснащается 322-сильным мотором, удалось разогнать до максимальной скорости в 260 километров в час всего за одну минуту. Стоит отметить, что модель довольно сложно назвать лёгкой.

BMW 740LE набрал максимальную скорость всего за минуту

 

Не секрет, что, судя по технической информации, новый BMW 740LE является настоящей «улиткой» – модель имеет снаряженную массу в 2 267 килограммов, но приводится в движение скромным 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, который в тандеме с компактным электромотором генерирует 322 лошадиные силы. Аккумуляторный блок имеет ёмкость в 9,2 кВт/ч, чего достаточно для 23 километров пробега на одной электротяге.

Судя по свежему ролику, новый BMW 740LE разгоняется до первых 100 км/ч всего за 5,1 секунды, что можно назвать удовлетворительным результатом. Отметка о скорости в 220 километров в час появляется на спидометре уже через 26 секунд. Наряду с этим стоит отметить, что ещё 26 секунды уходят на разгон до 260 км/ч, что является максимальной скоростью движения модели.


Справедливости ради стоит сказать, что новый BMW 740LE не предназначен для скоростной езды – модель представляет собой стильный люксовый седан, ориентированный на поклонников комфорта и роскоши. Динамические характеристики компенсируются роскошной отделкой и широким списком оснащения.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Роскошный седан BMW M7 удалось разогнать до 320 км/ч
Роскошный седан BMW M7 удалось разогнать до 320 км/ч

Энтузиасты с YouTube-канала AutoTopNL провели скоростной тест нового BMW M760i на автобане в Германии, где автомобиль удалось разогнать до 320 километров в

BMW выпустила новый 7-Series 740Le M-Sport hybrid
BMW выпустила новый 7-Series 740Le M-Sport hybrid

Германская компания BMW сообщила о выпуске седана нового поколения 7-Series 740Le M-Sport hybrid, оснащенного гибридным двигателем. Модель поступит на рынок в

BMW: Стоимость гибридного седана 740Le xDrive iPerformance превышает 6 млн рублей
BMW: Стоимость гибридного седана 740Le xDrive iPerformance превышает 6 млн рублей

Представители компании BMW озвучили рублевую стоимость гибридного седана 740Le xDrive iPerformance. Стартовая цена новинки на автомобильных рынках России

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости