BMW 740LE набрал максимальную скорость всего за минуту

Флагманский гибридный седан BMW 740LE, который оснащается 322-сильным мотором, удалось разогнать до максимальной скорости в 260 километров в час всего за одну минуту. Стоит отметить, что модель довольно сложно назвать лёгкой.

Васисуалий Мурчалов

Не секрет, что, судя по технической информации, новый BMW 740LE является настоящей «улиткой» – модель имеет снаряженную массу в 2 267 килограммов, но приводится в движение скромным 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, который в тандеме с компактным электромотором генерирует 322 лошадиные силы. Аккумуляторный блок имеет ёмкость в 9,2 кВт/ч, чего достаточно для 23 километров пробега на одной электротяге.Судя по свежему ролику, новый BMW 740LE разгоняется до первых 100 км/ч всего за 5,1 секунды, что можно назвать удовлетворительным результатом. Отметка о скорости в 220 километров в час появляется на спидометре уже через 26 секунд. Наряду с этим стоит отметить, что ещё 26 секунды уходят на разгон до 260 км/ч, что является максимальной скоростью движения модели.Справедливости ради стоит сказать, что новый BMW 740LE не предназначен для скоростной езды – модель представляет собой стильный люксовый седан, ориентированный на поклонников комфорта и роскоши. Динамические характеристики компенсируются роскошной отделкой и широким списком оснащения.