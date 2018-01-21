Продажи подержанных грузовиков в России в 2017 году упали на 1%

Уровень продаж подержанных грузовиков в России за 2017 год достиг 280 000 экземпляров, что на 1% ниже результатов 2016 года. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».





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Дмитрий Павличко

Наибольшая доля проданных большегрузов с пробегом приходится на российский бренд «КАМАЗ», которая равна около 25%, что в количественном выражении составляет 71 500 авто. На второй строке числится бренд «ГАЗ» с показателем 27 700 единиц (+1%).Третья строчка досталась белорусскому бренду «МАЗ», реализация автомобилей с пробегом которого равна 35 400 штук. Следом числится марка «ЗИЛ(16 400 шт.). ТОП-5 закрыли шведы Volvo (15 000 ед.). Самыми востребованными грузовиками в РФ на вторичном авторынке выступают КАМАЗ-65115 (9 100 шт.), Volvo FH (8 300 ед., -0,5%), КАМАЗ-55111 (6 600 шт., -4%) и КАМАЗ-5320 (6 500 ед., -1%). ТОП-5 моделей замкнул отечественный грузовик ГАЗ-3309 (5 900 шт., -0,5%).