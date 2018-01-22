Опубликованы фото пикапа Volkswagen Tristar, который так и не пошел в серию

На мотор-шоу в Ганновере показали концепт грузовика Volkswagen Tristar, получившего уникальную бортовую систему и комфорт. Этот пикап так и не стал серийным.

Представленный Volkswagen Tristar показывает эволюцию коммерческого транспорта немецкого машиностроительного концерна. Инженеры разработали грузовой автомобиль с применением архитектуры Volkswagen T5.

Основной спецификой авто стали его универсальные свойства, так как грузовик снабдили выдвижным ящиком и двухэтажным бортовым комплексом. Кабина грузовика предназначена для комфорта. Среди функций стоит выделить поворотное водительское сидение, планшет и машину для приготовления кофе.

Дмитрий Павличко

Под капотом прототипа Volkswagen Tristar разместился 2-литровый турбодизель с отдачей 204 лошадиные силы, работающий в паре с 7-диапазонной трансмиссией. Продемонстрированный в 2014 году Volkswagen Tristar должен был показать внешность грядущего пикапа Volkswagen на архитектуре T6, но его серийное производство так и не началось.