Эксперты: Skoda Karoq будет интереснее, чем Volkswagen Tiguan

Чешский автопроизводитель Skoda считается ведущим брендом в структуре Volkswagen, так как выпускает машины, соответствующие стандартам концерна. В 2018 году Skoda выведет на рынок новый внедорожник Skoda Karoq, который будет интересней автолюбителям, чем Volkswagen Tiguan.





Дмитрий Павличко

Одним из интереснейших автомобилей чешской марки считается кроссовер Skoda Yeti, продажи которого стартовали в 2009 году. Автомобиль снабдили квадратным дизайном и массой практичных опций. Skoda Yeti не является спорткаром, но отлично показывает себя на дорогах.На сегодняшний день на смену Skoda Yeti должен прийти Skoda Karoq. Он получит привычный для внедорожника внешний вид, потому инженеры и стремятся позиционировать новинку, как младшего брата Skoda Kodiaq.Оформление новинки носит довольно консервативный характер, но салон отличается комфортом и множеством функций мультимедийного центра. Приборная панель в Skoda Karoq вызовет больший интерес, чем центральная консоль в Volkswagen Tiguan.