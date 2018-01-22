Назван ТОП-10 самых дорогих автомобилей 2017 года

В 2017 году прошло очень много аукционов, продавших редкие и дорогостоящие автомобили. Обозреватели различных специализированных порталов составили рейтинг наиболее популярных из них.

Дмитрий Павличко

Первенство завоевал британский суперкар Aston Martin DBR1 стоимостью 22 550 000 долларов, выпущенный в 1956 году. Он стал победителем марафона «24 часа Ле-Мана» в 1959 году. Следовательно, не стоит удивляться, что за этот автомобиль столько заплатили.На втором месте фигурирует Ferrari 250 GT LWB Competizione Spider, которая обошлась в 17 990 000 долларов. Она пришла третьей в «Ле-Мане» и ей досталось много наград на местных марафонах.Третья позиция досталась McLaren F1, которая стоит 15 620 000 долларов. Этот знаменитый спорткар считался самым быстрым для своей эпохи. Его пробег достигает 9 200 миль.Следом за ним расположился Bugatti Type 57S стоимостью 7 700 000 долларов. Хозяин хотел продать его за большую сумму, но французский спорткар немного не дотянул до 8 000 000 долларов.ТОП-5 закрыл Peugeot L45 Grand Prix Two-Seater, за который пришлось выложить 7 260 000 долларов. Эти болиды занимали первые места во многих марафонах, а на шасси и моторе этой модели изображен номер 1.В первой десятке рейтинга числятся Mercedes 540 K Special Roadster (6 600 000 долларов), Jaguar C-Type (5 285 000 долларов), Talbot-Lago T150-C SS (3 360 000 долларов), Pagani Huayra Tempesta (2 420 000 долларов) и Fiat 8V Supersonic (1 375 000 долларов).