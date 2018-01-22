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| | Житель Болгарии продает "горбатый" ЗАЗ-965А за 42 000 долларов

Житель Болгарии продает "горбатый" ЗАЗ-965А за 42 000 долларов

Сегодня, 06:00
В Болгарии появилось объявление, согласно которому на продажу выставлен «горбатый» ЗАЗ-965А. Хозяин отечественного автомобиля просит за него 42 000 долларов, что является довольно внушительной суммой.

Житель Болгарии продает "горбатый" ЗАЗ-965А за 42 000 долларов

 

Отмечается, что за такие деньги любой автолюбитель сможет приобрести топовую модификации Volkswagen Tiguan, и у него еще останутся деньги для того, чтобы сделать годовой запас горючего. Объявление о продаже «горбатого Запорожца» появилось на сайте carandclassic.co.uk. В нем указывается, что владелец продает ЗАЗ-965А, выпущенный в 1968 году, после ремонта по цене в 42 0000 долларов.

Житель Болгарии продает "горбатый" ЗАЗ-965А за 42 000 долларов

 

Сообщается, что выставленный на продажу автомобиль прошел полную реставрацию, в нем переделали салон и внедрена акустическая система JBL мощностью 600 Ватт. Автор выложенного объявления рассказал, что пробег старинного авто составляет 7 400 км, а его ремонт занял 96 месяцев. На ремонт продавец истратил 60 000 евро.
Дмитрий Павличко
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