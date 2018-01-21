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| | Эксперты советуют покупать автомобили до февраля из-за роста утильсбора

Эксперты советуют покупать автомобили до февраля из-за роста утильсбора

Вчера, 18:02
Автомобильные эксперты сообщают, что с началом 2018 года автомобили взлетели в цене на 5%, а в феврале машины подорожают еще на 17%. Такие процессы обусловлены введением утилизационного сбора возрастающей инфляцией.

Эксперты советуют покупать автомобили до февраля из-за роста утильсбора

 

 

По мнению аналитиков, лучшее время для покупки авто - это оставшиеся январские дни, так как в феврале утильсбор увеличат на 90%. Он затронет наиболее популярные авто, под капотом которых размещены агрегаты до 2 литров. Подорожание распределится с учетом объема мотора: до 1,0 литра цена вырастет на 16%, от 3,0 л и больше - на 48%, коммерческие авто подорожают на 15%, а грузовики - на 52%. Для машин с двигателями от 3,0 литра ставка пока будет изменена.

Премиальный сегмент тоже возрастет в цене в зависимости от производительности установки. Отмечается, что от 300 до 400 л.с. стоимость вырастет на 320 000 рублей, до 500 «лошадок» - на 420 000 рублей, больше 500 лошадиных сил - на 442 000 рублей. Повысятся цены и на горючее, а именно летом 2018 года.
Дмитрий Павличко
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