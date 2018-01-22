Названы автомобили, которые изменили мир

Обозреватели американского бизнес-портала Forbes вспомнили автомобили, стоявшие у истоков современного автопрома. Эти машины были сгруппированы в список, обнародованный на страницах издания.

Дмитрий Павличко

Первым из них стоит отметить Mercedes-Benz G-Class, представленный как вездеход для Ирана в 1979 году. Но он скоро стал гражданским авто, получившим множество функций. В 1989 году была представлена люксовая версия авто, заложившая стандарты для сегмента Luxury SUV.Среди внедорожников стоит еще выделить российскую «Ниву», созданную в 1977 году для деревенских жителей СССР и представляющую из себя альтернативу «Жигулям». Она стала основателем отечественного SUV-сегмента.Далее стоит отметить «низший средний класс» и его первого представителя Volkswagen Golf. Впервые Volkswagen Golf увидел свет в 1979 году, а последняя модель вышла в 2009 году. Таким образом, данный автомобиль считается долгожителем.Основателем классических минивэнов считается Fiat 600 Multipla. Он был популярен в США. Но несмотря на привлекательную внешность и неплохие характеристики, авто продержалось на рынке только 4 года.Инженеры из Renault создали класс, ставший наиболее популярным и получившим название «хэтчбэк». Первым хэтчбэком бренда стал Renault 16. Он получил титул «Европейский автомобиль 1966 года».