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| | Названы автомобили, которые изменили мир

Названы автомобили, которые изменили мир

Сегодня, 09:00
Обозреватели американского бизнес-портала Forbes вспомнили автомобили, стоявшие у истоков современного автопрома. Эти машины были сгруппированы в список, обнародованный на страницах издания.

Названы автомобили, которые изменили мир

 

Первым из них стоит отметить Mercedes-Benz G-Class, представленный как вездеход для Ирана в 1979 году. Но он скоро стал гражданским авто, получившим множество функций. В 1989 году была представлена люксовая версия авто, заложившая стандарты для сегмента Luxury SUV.

Среди внедорожников стоит еще выделить российскую «Ниву», созданную в 1977 году для деревенских жителей СССР и представляющую из себя альтернативу «Жигулям». Она стала основателем отечественного SUV-сегмента.

Далее стоит отметить «низший средний класс» и его первого представителя Volkswagen Golf. Впервые Volkswagen Golf увидел свет в 1979 году, а последняя модель вышла в 2009 году. Таким образом, данный автомобиль считается долгожителем.

Основателем классических минивэнов считается Fiat 600 Multipla. Он был популярен в США. Но несмотря на привлекательную внешность и неплохие характеристики, авто продержалось на рынке только 4 года.

Инженеры из Renault создали класс, ставший наиболее популярным и получившим название «хэтчбэк». Первым хэтчбэком бренда стал Renault 16. Он получил титул «Европейский автомобиль 1966 года».
Дмитрий Павличко
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