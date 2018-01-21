Lexus LF-1 назван самой крутой новинкой автосалона в Детройте

Одной из наиболее красивых новинок прошедшего недавно Детройтского мотор-шоу эксперты назвали концептуальный Lexus LF-1. Этот автомобиль дает представление о том, как должны выглядеть машины следующей генерации.









Дмитрий Павличко

Новый кроссовер, созданный инженерами японского бренда Lexus, оказался наиболее поражающей воображение новинкой шоу в Детройте. Его оформление опередило актуальный уровень развития SUV-сегмента, благодаря чему авто выделили из общего числа. Инженеры постарались над тем, чтобы показать новые направления при разработке роскошных дорогостоящих автомобилей. В прототипе Lexus LF-1 объединены агрессия внедорожника и аристократический дизайн марки.На сегодняшний день автомобиль представлен только как концепт, потому пока не известны его технические характеристики. По мнению экспертов, под капотом новинки не будет размещен привычный ДВС, а вместо него внедрят подключаемый гибрид и электрический агрегат. Когда представят серийный Lexus LF-1, неизвестно, тайной остается и стоимость машины.