В Абу-Даби продают Rolls-Royce Sweptail за 13 млн долларов

В 2017 году на Конкурсе элегантности Villa d’Este представили единичный Rolls-Royce Sweptail. Автомобиль построили на заказ, а его стоимость составила 13 000 000 долларов, но в настоящее время авто опять оказалось в дилерском центре в Абу-Даби.

Представленный в прошлом году роскошный Rolls-Royce Sweptail, выпущенный в одном экземпляре, был заказан неизвестным, заплатившим за авто 13 000 000 долларов. Однако на сегодняшний день автомобиль опять попал в шоу-рум. Дальнейшая информация относительно этого держится в секрете.

При рассмотрении фотографий уникального Rolls-Royce Sweptail можно заметить, что новинка разработана на архитектуре Phantom Drophead Coupe. Смелым и интригующим решением послужил тот факт, что исполнение задней половины кузова напоминает форму яхты.

Дмитрий Павличко

В передней части авто стоит выделить новые фары и обновленное оформление бампера. В салоне отмечается отсутствие задних сидений, вместо которых появилась деревянная панель. Салон обшит дорогой кожей Moccassin и Dark Spice. Отмечается, что стоимость нового Rolls-Royce Sweptail равняется четырем суперкарам Bugatti Chiron. Но состоятельные автомобильные коллекционеры хотят обладать редкими и роскошными автомобилями, для которых и разработали эту модель.