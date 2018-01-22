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| | В России возродят легендарный микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность"

В России возродят легендарный микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность"

Сегодня, 05:00
В России могут сновать начать производство культового советского микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-118 «Юность». Об этом сообщают профильные СМИ, ссылаясь на пресс-центр компании «Механосборочный цех №6 АМОЗИЛ».

В России возродят легендарный микроавтобус ЗИЛ-118 "Юность"

 

 

Стоит отметить, что компания базируется на производственных площадках московского завода имени Лихачева. Автомобиль ЗИЛ-118 «Юность» выпускался в период с 1961 по 1970 год в цеху, где осуществляли штучную сборку авто. Причиной выпуска новинки стала потребность сохранить профессиональные кадры и полностью загрузить цеха, занимающиеся разработкой авто.

В настоящее время специалисты поставили перед собой задачу, целью которой является восстановление самого редкого микроавтобуса из всей серии. Его сохраняли на одном авиационном заводе в Таганроге.

Специалисты получили авто весной прошлого года, а сейчас для него уже готовы и внедрены колесные арки, пересмотрен кузов и переработана ходовая часть. В ближайший период реставрация микроавтобуса завершится.
Дмитрий Павличко
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