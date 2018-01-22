В интернете появилась информация о "заряженном" пикапе Ram 1500 HellCat

Иностранные специализированные порталы обнародовали информацию о «заряженном» пикапе Ram 1500 HellCat. Официальный дебют новинки ожидают в течение нескольких месяцев наступившего года.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что полноразмерный «заряженный» пикап Ram 1500 получит название HellCat. Инженеры компании Ram уже завершают создание модели, а концепт новинки представили на Детройтском автосалоне.Как сообщают СМИ, под капот новый Ram 1500 HellCat получит 8-цилиндровый 707-сильный агрегат Hemi, позаимствованный от купе Dodge Challenger Hellcat.Новый Ram 1500 HellCat придет на смену полноразмерному Dodge Ram SRT-10. Эта модель получила в моторный отсек 10-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 8,3 литра с отдачей 500 л.с. Его представили еще в 2004 году. Больше никакой информации о «заряженной» модификации пикапа Ram 1500 HellCat не предоставлено. Стандартная версия Ram 1500 выйдет на рынок весной 2018 года.