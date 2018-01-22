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| | В интернете появилась информация о "заряженном" пикапе Ram 1500 HellCat

В интернете появилась информация о "заряженном" пикапе Ram 1500 HellCat

Сегодня, 07:00
Иностранные специализированные порталы обнародовали информацию о «заряженном» пикапе Ram 1500 HellCat. Официальный дебют новинки ожидают в течение нескольких месяцев наступившего года.

В интернете появилась информация о "заряженном" пикапе Ram 1500 HellCat

 

Отмечается, что полноразмерный «заряженный» пикап Ram 1500 получит название HellCat. Инженеры компании Ram уже завершают создание модели, а концепт новинки представили на Детройтском автосалоне.

Как сообщают СМИ, под капот новый Ram 1500 HellCat получит 8-цилиндровый 707-сильный агрегат Hemi, позаимствованный от купе Dodge Challenger Hellcat.

Новый Ram 1500 HellCat придет на смену полноразмерному Dodge Ram SRT-10. Эта модель получила в моторный отсек 10-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 8,3 литра с отдачей 500 л.с. Его представили еще в 2004 году. Больше никакой информации о «заряженной» модификации пикапа Ram 1500 HellCat не предоставлено. Стандартная версия Ram 1500 выйдет на рынок весной 2018 года.
Дмитрий Павличко
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