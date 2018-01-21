Кроссовер Zotye T600 Coupe стал более молодежным

Китайская компания Zotye обновила купеобразный кроссовер Zotye T600 Coupe, который в своё время прославился за полное копирование дизайна немецкого Volkswagen Touareg. Разработчики уверяют, что обновленный кроссовер стал более современным и ориентированным на молодых клиентов.

Васисуалий Мурчалов

Что касается внешности, то обновленный Zotye T600 Coupe 2018 модельного года сохранил схожий с Volkswagen Touareg дизайн, но при этом модель получила несколько пересмотренную решетку радиатора и новую форму бамперов. Автомобиль поставлен на алюминиевые колёсные диски уникального дизайна.Разработчики отметили, что новый Zotye T600 Coupe 2018 ориентирован на молодую аудиторию клиентов, поэтому в списке оснащения появился современный мультимедийный центр способный работать с мобильными гаджетами, беспроводная зарядка для смартфонов, шторки безопасности и система предотвращения фронтальных столкновений.Что касается технических характеристик, то новый Zotye T600 Coupe 2018 приводится в движение бензиновыми турбированными агрегатами объёмом в 1,5 и 1,8 литра, которые способны генерировать 162 и 177 лошадиных сил соответственно. Новинка оснащается безальтернативной системой переднего привода, а за базовую версию кроссовера придётся выложить минимум 86 800 юаней (примерно 765 000 рублей).