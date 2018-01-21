В ОАЭ начались продажи уникального седана Alpina B5 Bi-Turbo

В ОАЭ начались продажи уникального автомобиля Alpina B5 Bi-Turbo, выполненного в привлекательном лазурном цвете. Седан построили на архитектуре последнего поколения BMW M5 и выставили на продажу в дилерском центре Abu Dhabi Motors.

Дмитрий Павличко

Под капот уникальная новинка получила обновленный 8-литровый двигатель, генерирующий производительность в 608 лошадиных сил. Отмечается, что этот показатель на 8 л.с. выше, чем у базового варианта исполнения BMW M5.Отмечается, что до первой «сотни» Alpina B5 Bi-Turbo разгоняется на 0,1 секунды медленнее BMW M5. Но зато новинка примечательна своей предельной скоростью, равной 330 км/ч.Ценник на «заряженную» модель Alpina B5 Bi-Turbo пока держится в секрете. Недавно на территории вышеупомянутого автоцентра премиальной марки на продажу выставили машину BMW M3, имеющую прозвище «Лягушонок».