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| | В Германии отзовут 127 000 машин Audi из-за проблем с контролем выбросов

В Германии отзовут 127 000 машин Audi из-за проблем с контролем выбросов

Сегодня, 14:04
В Германии намерены отозвать 127 000 автомобилей люксовой марки Audi из-за возникших проблем с контролем выбросов отработанных газов. Об этом сообщает пресс-центр транспортного ведомства ФРГ.

В Германии отзовут 127 000 машин Audi из-за проблем с контролем выбросов

 

Сообщается, что объявленная отзывная кампания затронет такие модели бренда, как Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi A8, Audi Q5 и Audi Q7, оснащенные дизельной силовой установкой. В этих авто применялся механизм, благодаря которому можно было отключать ограничения, предусмотренные нормами стандарта Евро-6. Также подозрение коснулось и модели Audi A8, выпущенной в первом полугодии 2017 года.

В декабре минувшего года транспортное ведомство Германии произвело отзыв на сервис по всему миру больше 57 000 единиц Volkswagen Touareg, оснащенных 3-литровыми дизельными моторами. В Германии же отозвали 26 000 таких машин.
Дмитрий Павличко
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