Назван ТОП-7 хитростей для автомобилиста: Как получить скидку у дилера

Эксперты рассказали о нескольких хитростях, благодаря которым автолюбитель может получить скидку на авто у официального дилера. Об этом сообщают специализированные СМИ.

Первоначально можно сослаться на предложение иного дилерского центра, у которого цена продукции ниже. Перед этим нужно пройтись по автосалонам, просмотрев ценники.

Дмитрий Павличко

Также автолюбитель может спросить у продавца автосалона о наличие машин с ПТС. Если они имеются, следовательно автомобиль уже выкуплен у импортера и дилер должен уложиться в конкретные сроки реализации без финансовых потерь, а следовательно он уступит цену.Для получения наиболее выгодного предложения нужно использовать услуги обмена и программы автокредитования. Помимо того, следует оформить страховку и внедрить дополнительные функции в авто.Покупку автомобиля лучше запланировать на конец месяца, тогда продавцы будут разбрасываться скидками, ибо любой из них хочет выполнить план продаж. Чтобы получить скидку, автомобилист может выбрать цвета, типы кузова, КПП и моторы, которые просто не востребованы на рынке.Еще скидку можно попросить, если гражданин покупает авто с двигателем, мощность которого больше 250 л.с., так как из-за высокого транспортного сбора, такие авто имеют меньшую ликвидность. И в заключении стоит сказать, что авто нужно осмотреть на предмет внешних повреждений, перекрашенных деталей. При их наличии продавец предоставляет довольно существенную скидку.