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| | Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross ожидает дебюта в Париже

Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross ожидает дебюта в Париже

Сегодня, 09:18
Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, который считается серийным вариантом концепта Volkswagen T-Cross Breeze, покажут осенью в рамках мотор-шоу в Париже. Тогда станут известны технические параметры и стоимость новинки.

 

Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross ожидает дебюта в Париже

 

Внешность и технические параметры нового Volkswagen T-Cross пока еще держатся в секрете. Специалисты, проанализировав возможные дополнения, пришли к выводу, что новинка не получит впечатляющих силовых параметров, и скорее всего, модель не снабдят полноприводным механизмом. Множество черт позаимствуют от прототипа Volkswagen T-Cross Breeze, потому модель может получить довольно яркую раскраску кузова и интерьера.

Отмечается, что новый кроссовер Volkswagen T-Cross призван побороться за клиентов с Nissan Juke и Peugeot 2008. Старт продаж новинки намечен на конец наступившего года. Появится ли кроссовер в России, тоже неизвестно.
Дмитрий Павличко
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