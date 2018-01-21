Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross ожидает дебюта в Париже

Компактный кроссовер Volkswagen T-Cross, который считается серийным вариантом концепта Volkswagen T-Cross Breeze, покажут осенью в рамках мотор-шоу в Париже. Тогда станут известны технические параметры и стоимость новинки.

Дмитрий Павличко

Внешность и технические параметры нового Volkswagen T-Cross пока еще держатся в секрете. Специалисты, проанализировав возможные дополнения, пришли к выводу, что новинка не получит впечатляющих силовых параметров, и скорее всего, модель не снабдят полноприводным механизмом. Множество черт позаимствуют от прототипа Volkswagen T-Cross Breeze, потому модель может получить довольно яркую раскраску кузова и интерьера.Отмечается, что новый кроссовер Volkswagen T-Cross призван побороться за клиентов с Nissan Juke и Peugeot 2008. Старт продаж новинки намечен на конец наступившего года. Появится ли кроссовер в России, тоже неизвестно.