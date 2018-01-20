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| | «АвтоВАЗ» обновил комплектации моделей LADA Granta, Priora и Kalina

«АвтоВАЗ» обновил комплектации моделей LADA Granta, Priora и Kalina

Вчера, 23:00
Представители компании «АвтоВАЗ» сообщили о расширении линейки комплектаций и ряде изменений в имеющихся модификациях автомобилей Granta, Kalina и Priora.

«АвтоВАЗ» обновил комплектации моделей LADA Granta, Priora и Kalina

 

У LADA Granta с механической трансмиссией в исполнении Luxe Prestige появился помощник на подъёме, которым ранее могла оснащаться только вариация с коробкой "автомат". Стандартной стереосистеме в исполнениях Comfort Multimedia и Comfort Optima Multimedia пришёл на смену информационно-развлекательный центр с 7-дюймовым сенсорным экраном. Вместе с тем на версиях Drive Active и Sport больше не будет текстильных ковриков.

LADA Kalina в версиях Classic, Comfort и Luxe утратила индикатор переключения передач, который раньше располагался на панели приборов. Однако такой опцией по-прежнему оснащается Kalina Standart.

Несмотря на данные об остановке сборки седана LADA Priora, модель обзавелась новыми комплектациями Comfort и Image, которые получили ценники в 512 400 и 523 400 рублей. В обоих модификациях нашли место отделка внутреннего убранства Special Edition, мультимедийный комплекс, как у Granta, а также колёсные диски размерностью в 15 дюймов.
Яна Васильева
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