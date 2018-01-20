Китайские авто, за которые не стыдно: ТОП-3 лучших "китайцев" в России

Китайские автомобили, как и впрочем любая другая продукция из Поднебесной, не вызывают доверия у отечественного покупателя, прежде всего из-за укрепившегося стереотипа о том, что "китайцы" – ненадежные, некачественные и часто ломающиеся машины. Вместе с тем, у таких автомобилей есть одно важное и на сегодняшний день очень актуальное преимущество – довольно широкий функционал и богатое оснащение за демократичную цену.

В последнее время китайский автопром вышел на новый уровень, и качество сборки автомобилей из Поднебесной значительно улучшилось. Одной из самых популярных в России китайских машин является Lifan X60. Данный кроссовер прежде всего привлекает отечественных покупателей своим доступным ценником на фоне иностранных конкурентов в сегменте SUV. Автомобиль недавно пережил рестайлинг, после чего внешне стал напоминать своего старшего "брата" – Lifan Myway.Кроссовер имеет строгий дизайн с выразительными чертами, а салон стал более элегантным и функциональным. Lifan X60 предлагается в России с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 лошадиных сил, который работает с "механикой" или вариатором CVT. Стоимость автомобиля варьируется от 709 900 до 979 900 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

Вторым лучшим китайским авто на рынке РФ следует назвать небольшой кроссовер Changan CS35. Он завоевал сердца российских покупателей своей компактностью, экономичностью и стильным дизайном. Кроссовер приводится в движение 1,6-литровым 113-сильным мотором, работающим в паре с 5-МКПП или 4-АКПП. Также Changan CS3 является довольно безопасным автомобилем – в краш-тестах C-NCAP "китайцу" присудили четыре звезды из возможных пяти. Цены на данное авто составляют от 799 900 до 925 900 рублей.

Юлия Романова

Следует упомянуть модель Geely Emgrand 7, которая на протяжении нескольких лет является одним из самых востребованных китайских седанов не только в России, но и на мировом авторынке. Данный автомобиль имеет довольно привлекательный дизайн, благодаря чему на нем свой выбор останавливает большинство автолюбителей. Седан доступен в РФ с двигателями объемами 1,5 и 1,8 литра и мощностями в 106 и 129 лошадиных сил соответственно. С "младшим" мотором работает только "механика", но более мощный движок доступен также и с CVT. Цены на Geely Emgrand варьируются от 649 000 до 799 000 рублей.