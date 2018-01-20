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| | Китайские авто, за которые не стыдно: ТОП-3 лучших "китайцев" в России

Китайские авто, за которые не стыдно: ТОП-3 лучших "китайцев" в России

Вчера, 19:28
Китайские автомобили, как и впрочем любая другая продукция из Поднебесной, не вызывают доверия у отечественного покупателя, прежде всего из-за укрепившегося стереотипа о том, что "китайцы" – ненадежные, некачественные и часто ломающиеся машины. Вместе с тем, у таких автомобилей есть одно важное и на сегодняшний день очень актуальное преимущество – довольно широкий функционал и богатое оснащение за демократичную цену.

Китайские авто, за которые не стыдно: ТОП-3 лучших "китайцев" в России

 

В последнее время китайский автопром вышел на новый уровень, и качество сборки автомобилей из Поднебесной значительно улучшилось. Одной из самых популярных в России китайских машин является Lifan X60. Данный кроссовер прежде всего привлекает отечественных покупателей своим доступным ценником на фоне иностранных конкурентов в сегменте SUV. Автомобиль недавно пережил рестайлинг, после чего внешне стал напоминать своего старшего "брата" – Lifan Myway.

Кроссовер имеет строгий дизайн с выразительными чертами, а салон стал более элегантным и функциональным. Lifan X60 предлагается в России с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 128 лошадиных сил, который работает с "механикой" или вариатором CVT. Стоимость автомобиля варьируется от 709 900 до 979 900 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

Китайские авто, за которые не стыдно: ТОП-3 лучших "китайцев" в России

 

Вторым лучшим китайским авто на рынке РФ следует назвать небольшой кроссовер Changan CS35. Он завоевал сердца российских покупателей своей компактностью, экономичностью и стильным дизайном. Кроссовер приводится в движение 1,6-литровым 113-сильным мотором, работающим в паре с 5-МКПП или 4-АКПП. Также Changan CS3 является довольно безопасным автомобилем – в краш-тестах C-NCAP "китайцу" присудили четыре звезды из возможных пяти. Цены на данное авто составляют от 799 900 до 925 900 рублей.

Китайские авто, за которые не стыдно: ТОП-3 лучших "китайцев" в России

 

Следует упомянуть модель Geely Emgrand 7, которая на протяжении нескольких лет является одним из самых востребованных китайских седанов не только в России, но и на мировом авторынке. Данный автомобиль имеет довольно привлекательный дизайн, благодаря чему на нем свой выбор останавливает большинство автолюбителей. Седан доступен в РФ с двигателями объемами 1,5 и 1,8 литра и мощностями в 106 и 129 лошадиных сил соответственно. С "младшим" мотором работает только "механика", но более мощный движок доступен также и с CVT. Цены на Geely Emgrand варьируются от 649 000 до 799 000 рублей.
Юлия Романова
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