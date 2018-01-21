Ford снизил цены на рестайлинговый кроссовер Kuga

Представители компании Ford сообщили о снижении стоимости обновлённого Kuga на китайском рынке. Отмечается, что автомобиль получил дополненный перечень опций и пересмотренные комплектации.

Яна Васильева

Кроссовер Ford Kuga 2018 модельного года в зависимости от комплектации стал дешевле на 15 000-26 000 юаней, что в пересчёте составляет 132 000-229 000 рублей. Новинка предлагается в семи вариантах исполнения и стоит от 169 800 до 249 800 юаней (около 1 500 000-2 207 000 рублей).В Поднебесной «паркетник» можно купить с 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами, генерирующими 181 и 245 лошадиных сил соответственно. В обеих случаях предусмотрен 6-скоростной «автомат», тип привода – передний или полный.Уже в начальной комплектации Ford Kuga получил систему стабилизации, семь подушек безопасности, функцию помощи на спуске, двухзонный климат-контроль, систему контроля тяги в поворотах, кнопку запуска двигателя и бесключевой доступ в салон.Более дорогие комплектации модели отличаются наличием панорамной крыши, беспроводной зарядки гаджетов, адаптивного круиз-контроля с опцией предотвращения столкновений и мультимедийной системы с возможностью подключения к Android Auto и Apple Car Play.