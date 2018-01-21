Эксперты рассказали, как рост цен повлиял на решение россиян о покупке авто

В начале нынешнего года автомобильные компании традиционно начали пересматривать цены в сторону повышения. Агентство «АВТОСТАТ» выяснило, как повышение цен отразилось на планах россиян касательно покупки машины.

В 2018 году помимо инфляции на прайс-листы повлиял рост акцизов на автомобили с моторами мощнее 200 «лошадок», а также увеличение на 15-17% утильсбора. Согласно прогнозам экспертов, автомобили подорожают на 5-7%, а некоторые ожидают роста цен на 15%.

Аналитики опросили 1800 российских потребителей, 58% из них заявили, что не собираются покупать в этом году автомобиль. Среди оставшихся 42% большая часть (38,3%) планирует отложить приобретение авто, чтобы накопить больше средств.

Порядка 27% россиян изменят первоначальные намерения и откажутся от покупки новой машины в пользу подержанной. Ещё 18% респондентов не будут ничего менять в своих планах касательно покупки авто.

Около 9,6% опрошенных заявили, что приобретут более доступную модель или комплектацию, чем собирались изначально. Оставшиеся 7% собираются поторопиться с покупкой машины, чтобы успеть до подорожания.

Яна Васильева