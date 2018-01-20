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| | Жители Ямала бросают заглохшие машины на загородных трассах

Жители Ямала бросают заглохшие машины на загородных трассах

Вчера, 17:55

На дорогах Ямала по-прежнему наблюдается напряжённая ситуация. По причине сильных морозов водителям приходится бросать свои автомобили на обочинах, особенно проблема актуальна для дизельных транспортных средств.

 

Жители Ямала бросают заглохшие машины на загородных трассах

 

Представители дорожных служб призывают автомобилистов Ямала соблюдать осторожность на дорогах. Передвигаться по зимнику «Салехард – Надым» на полноприводных автомобилях массой до 10 тонн разрешается только в составе колонны не менее двух единиц транспорта.

 

В субботу, 20 января, транспорт весом до 30 тонн колоннами не менее трёх машин пропускают на зимник «Уренгой – Красноселькуп» с 10:30 до 18:00. По автодороге «Лабытнанги – Мужи –Азовы – Теги» могут передвигаться полноприводные машины массой до 20 тонн, оснащённые полным приводом, причём это касается участков «Мужи – Азовы – Теги» и «Лабытнанги – Войкары».

Что касается участка «Войкары – Мужи», то работа комиссии по его вводу должна состояться 22 января. Дорога «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр – Сале» пока не эксплуатируется.


Яна Васильева
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