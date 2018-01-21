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| | НАМИ показал обновлённый электрокар LADA Kalina EV

НАМИ показал обновлённый электрокар LADA Kalina EV

Сегодня, 05:00

Представители ФГУП «НАМИ» заявили о работе над новым концептом LADA Kalina с полностью электрической установкой. Ожидается, что у новинки не только увеличится запас хода, но и отдача с крутящим моментом.

 

НАМИ показал обновлённый электрокар LADA Kalina EV

 

В НАМИ приступили к разработке электрического универсала LADA Kalina, основой для которого станет электрокар LADA Ellada. Эксперты отмечают, что первопроходец в сегменте российских электрокаров вышел неконкурентоспособным, поскольку имел небольшой запас хода и низкие динамические характеристики. В связи с этим хорошим спросом Ellada не пользовалась.

 

Вместе с тем новая версия модели будет основываться на схеме Range Extender, предусматривающей использование в роли основного агрегата электромотор, а в качестве привода генератора для подзарядки блока батарей – ДВС. Таким образом, новинка сможет вместо прежних 150 преодолевать 350 километров, при этом подзарядить авто можно будет в любых условиях на дороге.

 

НАМИ показал обновлённый электрокар LADA Kalina EV

 

НАМИ показал обновлённый электрокар LADA Kalina EV

 

Однако прототип ещё нуждается в ряде изменений в конструкции. В связи с тем, что под капотом разместился аккумуляторный блок, а ДВС занял место, которое обычно отводится под багажник, каждодневная эксплуатация такого электрокара будет не очень комфортной. Пока «АвтоВАЗ» и НАМИ ничего не сообщают о планах относительно электрокара на базе LADA Ellada.

 


Яна Васильева
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