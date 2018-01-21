НАМИ показал обновлённый электрокар LADA Kalina EV

Представители ФГУП «НАМИ» заявили о работе над новым концептом LADA Kalina с полностью электрической установкой. Ожидается, что у новинки не только увеличится запас хода, но и отдача с крутящим моментом.

В НАМИ приступили к разработке электрического универсала LADA Kalina, основой для которого станет электрокар LADA Ellada. Эксперты отмечают, что первопроходец в сегменте российских электрокаров вышел неконкурентоспособным, поскольку имел небольшой запас хода и низкие динамические характеристики. В связи с этим хорошим спросом Ellada не пользовалась.

Вместе с тем новая версия модели будет основываться на схеме Range Extender, предусматривающей использование в роли основного агрегата электромотор, а в качестве привода генератора для подзарядки блока батарей – ДВС. Таким образом, новинка сможет вместо прежних 150 преодолевать 350 километров, при этом подзарядить авто можно будет в любых условиях на дороге.

Однако прототип ещё нуждается в ряде изменений в конструкции. В связи с тем, что под капотом разместился аккумуляторный блок, а ДВС занял место, которое обычно отводится под багажник, каждодневная эксплуатация такого электрокара будет не очень комфортной. Пока «АвтоВАЗ» и НАМИ ничего не сообщают о планах относительно электрокара на базе LADA Ellada.

Яна Васильева