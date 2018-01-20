Эксперты рассказали о секретных автомобилях СССР

В советские времена выпускались автомобили, которые внешне не отличались от привычных моделей, однако их оснащали другими моторами, а в плане динамики такие машины не уступали иномаркам-ровесницам. Подобные секретные автомобили иначе называют «догонялками».

«Догонялки» использовались сотрудниками КГБ, включая девятое управление, отвечающее за охрану высокопоставленных политиков. ГАЗ-М20 «Победа» собирались оснастить 6-цилиндровым двигателем ГАЗ-11, однако из-за слишком большого расхода топлива от идеи пришлось отказаться.

Вместе с тем в 1956 году к ней вернулись, выпустив версию для МГБ, которую оснастили 90-сильным мотором с шестью цилиндрами. Хотя масса авто увеличилась до 1900 кг, его максимальная скорость выросла до 132 км/ч.

В 1962 году начали собирать ГАЗ-23 со 195-сильным агрегатом V8 от «Чайки». Внешне такой автомобиль ничем не отличался от стандартных ГАЗ-21. Всего выпустили 603 экземпляров секретной «Волги».

В 1967 году был создан только один универсал ГАЗ-22 с V8, чтобы уместить такой двигатель, его пришлось повернуть на 2 градуса. Вместе с 8-цилиндровым агрегатом ГАЗ-23 оснастили 3-скоростным «автоматом». В числе «догонялок» также следует упомянуть ГАЗ-24-24 и ГАЗ-24-25, которые благодаря 195-сильному мотору разгонялись до 190 км/ч.

Яна Васильева