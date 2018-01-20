Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых машин в Поволжье

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством "АВТОСТАТ", в минувшем году жители Приволжского федерального округа купили 361,1 тысячи новых легковушек, что на 18,8% превышает результаты 2016 года. Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных из них.

Юлия Романова

Отмечается, что самой востребованной моделью у жителей Поволжья стала отечественная LADA Granta. Данный автомобиль в 2017 году разошелся тиражом в 40,6 тысячи единиц, а это свидетельствует о росте спроса на 7,3% в сравнении с 2016 годом. Второе место принадлежит ещё одной модели от "АвтоВАЗ" - LADA Vesta. Она была куплена в количестве 30,1 тысячи штук (+50,8%). Третью строчку занимает иномарка KIA Rio с показателем продаж в 27,8 тысячи экземпляров и ростом на 6,5%.В первую пятерку самых продаваемых автомобилей в 2017 году в Поволжье вошли Hyundai Solaris и LADA XRAY, которые были реализованы в количестве 16,5 и 13,8 тысячи единиц соответственно. Также в ТОП-10 попали Hyundai Creta, Renault Duster, Chevrolet Niva, Renault Sandero и LADA Kalina.