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| | Тюнеры превратили пикап Ford F-450 в роскошный внедорожник

Тюнеры превратили пикап Ford F-450 в роскошный внедорожник

Сегодня, 12:49

Калифорнийские тюнеры из U.S. Specialty Vehicles, занимающиеся преимущественно переделкой внедорожников, показали новый вариант исполнения собственной модели Rhino GX, основой для которой послужил пикап Ford F-450.

Тюнеры превратили пикап Ford F-450 в роскошный внедорожник

 

Новая версия, получившая название Executive, оснащается капитанскими креслами на втором ряду и телевизором диагональю в 40 дюймов. Сидения с подставкой для ног разделяет подлокотник, на котором имеется сенсорная панель. При помощи неё можно управлять основными опциями автомобиля.

 

За доплату для Rhino GX Executive предлагаются спутниковое телевидение и панорамная крыша. Между передним и задним рядами сидений находится перегородка, однако пассажиры могут через интерком поговорить с водителем.

Внедорожник приводится в движение 6,8-литровым бензиновым агрегатом V10. Помимо этого, доступна дизельная модификация с 6,7-литровым турбомотором V8. В обоих случаях автомобиль оснащается 5-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Тюнеры превратили пикап Ford F-450 в роскошный внедорожник

 

Тюнеры превратили пикап Ford F-450 в роскошный внедорожник

 

Тюнеры превратили пикап Ford F-450 в роскошный внедорожник

 

Новый Rhino GX Executive также получил доработанные стабилизаторы поперечной устойчивости, гидравлическую заднюю подвеску и 20-дюймовые диски с 38-дюймовыми внедорожными покрышками.

 


Яна Васильева
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