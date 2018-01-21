Новый Mercedes-Benz G-Class предложат с «Ночным пакетом»

Последнее поколение Mercedes-Benz G-Class в ближайшем будущем обзаведётся комплексом дополнительных опций «Ночной пакет». Об этом накануне писали иностранные автомобильные издания.

Примечательно, что новый пакет станет доступен для всех вариантов исполнения модели, кроме тех, что получили чёрный окрас кузова. К сожалению представители марки не уточнили, чем обусловлено данное решение, ведь многие ценители Gelandewagen наверняка захотят купить его в чёрном цвете. Однако, судя по свежим снимкам Mercedes-Benz G-Class с «Ночным пакетом», внедорожник прекрасно выглядит и в ярко-красном оттенке.В пакет дополнений вошли тонировка стёкол, передних и задних фар, а также «поворотников». Помимо этого, тёмные акценты появились на решётке радиатора, стойках, вертикальных секциях бамперов, корпусах наружных зеркал, «боксе» для запасного колеса на двери багажного отсека и 20-дюймовых многоспицевых дисках колёс.

Яна Васильева

Напомним, что в американских дилерских центрах новое поколение Mercedes-Benz G-Class появится в конце текущего года, цены и комплектации внедорожника пока остаются загадкой. Известно, что на старте продаж можно будет купить только G550, который получил под капот 4,0-литровый 414-сильный двигатель V8 с двойным наддувом.