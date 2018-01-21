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| | Новый Mercedes-Benz G-Class предложат с «Ночным пакетом»

Новый Mercedes-Benz G-Class предложат с «Ночным пакетом»

Сегодня, 08:00
Последнее поколение Mercedes-Benz G-Class в ближайшем будущем обзаведётся комплексом дополнительных опций «Ночной пакет». Об этом накануне писали иностранные автомобильные издания.

Новый Mercedes-Benz G-Class предложат с «Ночным пакетом»

 

Примечательно, что новый пакет станет доступен для всех вариантов исполнения модели, кроме тех, что получили чёрный окрас кузова. К сожалению представители марки не уточнили, чем обусловлено данное решение, ведь многие ценители Gelandewagen наверняка захотят купить его в чёрном цвете. Однако, судя по свежим снимкам Mercedes-Benz G-Class с «Ночным пакетом», внедорожник прекрасно выглядит и в ярко-красном оттенке.

В пакет дополнений вошли тонировка стёкол, передних и задних фар, а также «поворотников». Помимо этого, тёмные акценты появились на решётке радиатора, стойках, вертикальных секциях бамперов, корпусах наружных зеркал, «боксе» для запасного колеса на двери багажного отсека и 20-дюймовых многоспицевых дисках колёс.

Новый Mercedes-Benz G-Class предложат с «Ночным пакетом»

 

Новый Mercedes-Benz G-Class предложат с «Ночным пакетом»

 

Новый Mercedes-Benz G-Class предложат с «Ночным пакетом»

 

Напомним, что в американских дилерских центрах новое поколение Mercedes-Benz G-Class появится в конце текущего года, цены и комплектации внедорожника пока остаются загадкой. Известно, что на старте продаж можно будет купить только G550, который получил под капот 4,0-литровый 414-сильный двигатель V8 с двойным наддувом.
Яна Васильева
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