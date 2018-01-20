Китайский кроссовер Haval H6 Coupe выходит на рынок

Представители китайской компании Great Wall приступили к приёму заказов на рестайлинговый кроссовер Haval H6 Coupe в комплектации Red Label. Премьера новинки, предназначенной для рынка Поднебесной, состоялась в конце 2017 года.

Дилеры предлагают обновлённый Haval H6 Coupe Red Label по цене от 121 000 юаней, что эквивалентно 1 069 000 рублей. Автомобиль 2019 модельного года примечателен новой головной оптикой, шестиугольной решёткой радиатора, пересмотренными задними фарами, иной линией остекления и модифицированными бамперами.Кроссовер можно приобрести с доработанным 1,5-литровым турбодвигателем, генерирующим 169 лошадиных сил, или 2,0-литровым дизельным агрегатом с отдачей в 163 «лошадки». Оба мотора агрегатируются с 6-диапазонной «механикой» или 7-скоростной роботизированной КПП с двойным сцеплением. Haval H6 Coupe доступен как с передним, так и с полным приводом.

Яна Васильева

Помимо этого, новинка сможет порадовать будущих владельцев противозаносной системой, бесключевым доступом в салон, кнопкой запуска двигателя, системой мониторинга давления в покрышках, датчиками парковки, камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем и системой мультимедиа с увеличенным тачскрином.