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| | Премьеру нового кроссовера Nissan Juke перенесли на август 2018 года

Премьеру нового кроссовера Nissan Juke перенесли на август 2018 года

Сегодня, 11:19
Японская компания Nissan ранее планировала презентовать обновленный кроссовер Nissan Juke весной нынешнего года, однако публичную премьеру вновь пришлось перенести. Сообщается, что долгожданная новинка дебютирует в августе 2018 года, а внешность модели будет иметь множество сходств с концептуальным Nissan Gripz.

Премьеру нового кроссовера Nissan Juke перенесли на август 2018 года

 

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, компания Nissan вновь перенесла дату публичной премьеры нового поколения Nissan Juke на август нынешнего года. Причины переноса премьеры на более поздний срок не раскрываются, однако ранее разработчики планировали привезти Nissan Juke на автосалон в Женеве, который откроется в марте 2018 года.

Как сообщалось ранее, внешность нового Nissan Juke будет во многом схожей с концептуальным кроссовером Nissan Gripz, который был презентован ещё три года назад. Новинка получит производственную платформу CMF-B, а колёсная база увеличится на 50 мм.

Что касается технических характеристик, то новый Nissan Juke не получит дизельные двигатели, на смену которым придёт гибридная установка e-Power. Ожидается, что моторная линейка также будет состоять из 1,0- и 1,6-литровых бензиновых двигателей с турбонаддувом.

Напомним, что актуальная генерация Nissan Juke на российском автомобильном рынке предложена с передним приводом и безальтернативным 1,6-литровым мотором мощностью в 177 «лошадок».
Васисуалий Мурчалов
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