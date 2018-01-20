Более 300 автомобилей LADA добрались до Кубы

Из России на Кубу отправились 344 автомобиля марки LADA, которые в последствии используют в качестве такси. Грузовое судно с партией машин российского производства прибыло в Гавану вчера, 19 января.

«Кубинские власти планируют использовать их для улучшения службы такси», - заявила Татьяна Тарасова.

Яна Васильева

Уточняется, что на Кубу было экспортировано 320 седанов Vesta и 24 автомобиля Largus Cross. Соответствующее заявление во время общения с журналистами сделала Татьяна Тарасова, второй секретарь посольства РФ в Гаване.В связи с этим все поставленные из РФ автомобили получили ярко-желтый окрас кузова. Отмечается, что партия легковых автомобилей LADA была отправлена на Кубу впервые за последние десять лет. Контракт на поставку транспортных средств российский «АвтоВАЗ» и кубинская компания Technoimport подписали ещё в августе 2017 года.На протяжении восьми месяцев эксплуатировали в тестовом режиме несколько экземпляров LADA. Генеральный директор Taxis Cuba Хорхе Луис Диас Эрнандес подчеркнул, что российские машины отличаются качеством, комфортабельностью и приспособленностью к долгосрочной эксплуатации.