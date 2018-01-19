Японский стартапер создал плавающий электрокар

Японец Хидео Цурумаки, ранее работавший в одном из подразделений компании Toyota, построил электромобиль, способный плавать по воде. Как пишет Bloomberg, идея создания машины-амфибии возникла после цунами, обрушившегося на Японию в 2011 году.

Шесть лет назад Цурумаки покинул должность ведущего инженера проекта по разработке электрокара, рассчитанного на одного человека. После увольнения японец основал собственный стартап Fomm и вручную построил первый концепт-кар.

В следующие три года инженер вместе с работниками Токийского университета создавал систему для управления машинами на воде. Электрокар оборудовали водометом и турбинообразными колесами, благодаря чему он способен передвигаться по водоёмам. Как и на суше, управление осуществляется при помощи руля.

Автомобиль получил 14-сильный электрический двигатель и блок литий-ионных батарей. Запас хода электрокара-амфибии составляет 160 километров, а его максимальная скорость равна 80 км/ч.

К настоящему моменту Хидео Цурумаки собрал уже четыре прототипа новинки. Японец привлек ряд партнёров и арендовал производственную площадку около Банкока. Согласно плану, ежегодно с конвейера должно сходить 10000 таких автомобилей, причём их продажи начнутся уже в декабре 2018 года.

Яна Васильева