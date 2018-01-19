Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Японский стартапер создал плавающий электрокар

Японский стартапер создал плавающий электрокар

Вчера, 19:16

Японец Хидео Цурумаки, ранее работавший в одном из подразделений компании Toyota, построил электромобиль, способный плавать по воде. Как пишет Bloomberg, идея создания машины-амфибии возникла после цунами, обрушившегося на Японию в 2011 году.

Японский стартапер создал плавающий электрокар

 

Шесть лет назад Цурумаки покинул должность ведущего инженера проекта по разработке электрокара, рассчитанного на одного человека. После увольнения японец основал собственный стартап Fomm и вручную построил первый концепт-кар.

 

В следующие три года инженер вместе с работниками Токийского университета создавал систему для управления машинами на воде. Электрокар оборудовали водометом и турбинообразными колесами, благодаря чему он способен передвигаться по водоёмам. Как и на суше, управление осуществляется при помощи руля.

Автомобиль получил 14-сильный электрический двигатель и блок литий-ионных батарей. Запас хода электрокара-амфибии составляет 160 километров, а его максимальная скорость равна 80 км/ч.

Японский стартапер создал плавающий электрокар

 

Японский стартапер создал плавающий электрокар

 

Японский стартапер создал плавающий электрокар

 

К настоящему моменту Хидео Цурумаки собрал уже четыре прототипа новинки. Японец привлек ряд партнёров и арендовал производственную площадку около Банкока. Согласно плану, ежегодно с конвейера должно сходить 10000 таких автомобилей, причём их продажи начнутся уже в декабре 2018 года.

 

 


Яна Васильева
Новости по теме
К 2022 году Hyundai выпустит три электрокара
К 2022 году Hyundai выпустит три электрокара

К 2022 году корейская машиностроительная компания Hyundai намерена построить три электромобиля. Об этом информирует пресс-центр Hyundai.

Летающий и плавающий вездеход «Тритон» привезут на МАКС-2017
Летающий и плавающий вездеход «Тритон» привезут на МАКС-2017

В Жуковском на авиакосмическом салоне МАКС-2017 пройдёт презентация летающего автомобиля-амфибии российского производства БОРТС «Тритон». Соответствующей

Обновленный Nissan Leaf получит запас хода в 400 километров
Обновленный Nissan Leaf получит запас хода в 400 километров

Японская компания Nissan готовится вывести на рынок новое поколение электрокара Nissan Leaf в ближайшие полтора года. Ожидается, что новый электрокар получит

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости