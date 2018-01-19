Volkswagen раскрыл сроки начала производства нового Golf

Компания Volkswagen в ходе саммита поставщиков запчастей озвучила сроки начала производства восьмого поколения Golf. Новинка, в разработку которой было инвестировано 1,8 млрд евро, встанет на конвейер в конце июня будущего года.

На саммите присутствовали 180 представителей 120 фирм-поставщиков. Отмечается, что Volkswagen подписал соглашения с 80% компаний, которые будут выпускать комплектующие для будущего Golf. В компании рассчитывают, что новая генерация популярной модели приведёт бренд в эру «подключенных» авто с технологиями автономного вождения. Автомобиль оснастят большим количеством современных систем, чем когда-либо.

Примечательно, что Volkswagen Golf всегда будет в режиме «онлайн». Как отметил руководитель подразделения компактных моделей Volkswagen Карлхайнц Хэлл, ассистенты модели сделают её ориентиром в плане безопасности и взаимодействия с онлайн-пространством.

Новый Golf не только унаследует черты, использовавшиеся на свежих Arteon и Touareg, но и получит совершенно новые дизайнерские решения. В основу автомобиля ляжет знакомая платформа MQB, которая подвергнется доработке. Кроме того, автопроизводитель сосредоточится на вопросе экологичности, расширив семейство гибридными модификациями.

Яна Васильева