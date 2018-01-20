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| | Kia готовится к премьере нового бюджетного кроссовера

Kia готовится к премьере нового бюджетного кроссовера

Сегодня, 06:00

Южнокорейская компания Kia готовится представить сразу несколько новых автомобилей. Площадкой для премьеры впервые для марки будет служить автосалон Auto Expo, который проводится в Индии.

Kia готовится к премьере нового бюджетного кроссовера

 

На Auto Expo руководство Kia планирует привезти как автомобили, предназначенные для глобальных продаж, так и модель, которая будут продаваться исключительно на индийском рынке. Речь идёт о новом концептуальном кроссовере, относящемся к бюджетному сегменту.

 

Согласно неподтверждённой официально информации, по габаритам прототип будет сопоставим с Hyundai Creta. При этом внешний вид новинки выполнят в духе Kia Stonic и Kia KX3. Серийная версия автомобиля дебютирует в следующем году.

Kia готовится к премьере нового бюджетного кроссовера

 

Стоит напомнить, что в 2016 году компания Kia объявила о намерении построить в Индии новый завод. Открытие сборочной лини должно произойти как раз в 2019 году. Ожидается, что на предприятии будут производить кроссовер и седан, разработанные специально для местного авторынка.

 


Яна Васильева
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