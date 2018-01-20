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| | Ferrari выпустит суперкар с самым мощным мотором V8 в истории марки

Ferrari выпустит суперкар с самым мощным мотором V8 в истории марки

Сегодня, 08:00
Итальянские машиностроители разработают модернизированную версию суперкара Ferrari 488 GTB, который может быть переименован в GTO (Gran Turismo Omologata). Автомобиль может получить самый мощный мотор V8 в истории люксовой марки. Данная информация озвучена интернет-ресурсом FerrariPhotoPage.
 

 

Ожидается, что моторный отсек доработанного суперкара Ferrari488 GTB займет модернизированная силовая установка гоночной версии модели Ferrari 488 Challenge. Это значит, что новинка будет оснащаться 3,9-литровым агрегатом, производительность которого доведут примерно до 700 лошадиных сил. При этом двигатель потеряет примерно 10% своей массы.
 
Доработанный суперкар Ferrari 488 GTB получит больше карбона в своей конструкции. Углепластиковыми станут капот, бамперы, задний спойлер, приборная панель и центральный тоннель автомобиля. Новые элемента кузова улучшат аэродинамику транспортного средства на 20%.
 
Инженеры Ferrari также намерены облегчить салон модернизированного суперкара. Так, пол машины будет выполнен из алюминия, а колесные диски автомобиля станут легче предыдущих примерно на 40%. Кроме того, суперкар получит резину Michelin Sport Cup 2, и обзаведется активным задним спойлером. Кроме того, итальянцы перенастроят рулевое управление и коробку передач новинки. Машина должна дебютировать в марте в Женеве.

Иван Головин
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