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| | Возрожденный «Москвич»: Какой могла бы стать легендарная модель в 2018 году

Возрожденный «Москвич»: Какой могла бы стать легендарная модель в 2018 году

Вчера, 17:13
Славная история завода «Москвич» началась ещё в далеком 1930 году – на рассвете своей истории производственные мощности выпускали модели бренда Ford, а в 1968 с конвейера сошёл легендарный Москвич-412, который стал действительно народным автомобилем в СССР. Журналисты портала «ВладТайм» попытались представить, какими были бы новинки бренда «Москвич» сегодня, если бы компания не прекратила своё существование в 2006 году.

Возрожденный «Москвич»: Какой могла бы стать легендарная модель в 2018 году

 

В 1968 году автомобильный завод МЗМА был переформирован в предприятие АЗЛК – Автомобильный завод имени Ленинского комсомола. В том же году стартовала серийная сборка нового Москвич-412, который мгновенно полюбился советским автомобилистам. Примечательно, что модель Москвич-412 также выпускалась в кузовах универсал и фургон, а более «внедорожная» версия модели показала высокие результаты в гоночном первенстве «Лондон-Сидней». В целом вторая половина прошедшего столетия стала удачной для компании.

В 1990 году АЗЛК имел грандиозные планы на развитие модельной линейки, но распад СССР внёс свои коррективы в планы завода. На фоне резкого экономического кризиса производство автомобилей практически прекратилось, а в 1997 году был выпущен Москвич-Святогор. К сожалению, модель вышла слишком дорогой и не снискала популярности, что лишь усилило кризис АЗЛК.

В 2001 году производство на заводе было остановлено, а к 2006 году ОАО «Москвич» объявила себя банкротом. Спустя четыре года завод был закрыт и преобразован в технополис «Москва».

Возрожденный «Москвич»: Какой могла бы стать легендарная модель в 2018 году

 

Осенью 2015 года на страницах российских СМИ появилась новость о том, что компания Renault полностью выкупила права на товарный знак «Москвич» во всех его возможных вариантах исполнения с целью возродить компанию. Инсайдеры сообщали, что под брендом Renault будут выпускаться модели среднего ценового сегмента, а марка «Москвич» достанется бюджетным моделям. Так, российский бренд планировал выпуск «москвичей» моделей Logan, Sandero и даже Duster. 


Возрожденный «Москвич»: Какой могла бы стать легендарная модель в 2018 году

 

К сожалению, со временем слухи утихли, а свежих данных о возрождении компании «Москвич» с тех пор не появлялось. Эксперты уверены, что в наши дни возрождать «Москвич» нет смысла. Так, компания Renault-Nissan, которая фактически владеет «АвоВАЗ», уже имеет бюджетный бренд Datsun, который использует платформу LADA Granta, а модели с европейскими шильдиками, такие как Duster, Logan и Sandero, и без того успешно реализуются на рынке России. Можно сказать, что в современных реалиях бренду «Москвич» попросту нет места на рынке РФ, но если бы проект возрождения и воплотили в жизнь, то россияне, вероятнее всего, получили бы перелицованные версии французских «бюджетников» и модели LADA Granta и Kalina с шильдиками АЗЛК.
Васисуалий Мурчалов
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