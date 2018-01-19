Московские водители стали реже нарушать правила парковки

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» сообщает, что в 2017 году в столице было эвакуировано 271 000 автомобилей. Это означает, что в Москве за два года количество машин, отправляемых на штрафстоянки, сократилось на 9%.

Яна Васильева

В минувшем году также снизились объёмы поступлений в бюджет от эвакуированных автомобилей. В частности, владельцы машин, увезённых на эвакуаторе, заплатили 1,1 млрд рублей, а это на 16% меньше относительно прошлогоднего показателя. Отмечается, что в среднем одно транспортное средство, оправленное на штрафплощадку, приносит в бюджет 4 100 рублей.В Москве большая часть автомобилей эвакуировалась из-за нарушений правил парковки. Также в 2017 году на штрафстоянки стали перемещать машины без номерных знаков, однако их возвращали владельцам бесплатно при условии, что те не нарушали ПДД.Отмечается, что за небольшой отрезок времени в столице повысилась культура вождения, и автовладельцы стали реже нарушать правила парковки. По московским дорогам каждый день передвигаются до 3 600 000 автомобилей, при этом эвакуатор увозит от 750 до 800 машин в сутки. В 2016 году это их число составляло 800-850 единиц, а в 2015 году – до 900 авто.