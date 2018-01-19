На тестах замечен обновленный кроссовер Hyundai Tucson

На сегодняшний день компактный кроссовер Hyundai Tucson является один из самых привлекательных предложений в среднем ценовом сегменте, но модель, представленная в Женеве в 2015 году, существенно устаревает. Наряду с этим, разработчики из корейского бренда уже тестируют рестайлинговую версию модели на дорогах общего пользования.

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские фото обновленного кроссовера Hyundai Tucson. Стоит отметить, что модель получила полностью пересмотренную переднюю часть кузова, которая теперь носит оптику, схожую с фарами нового Hyundai Kona. Решетка радиатора и бамперы также стали более агрессивными и зауженными.Нельзя не отметить, что новый Hyundai Tucson сохранит габариты и пропорции кузова, поэтому ожидать смены сегмента не стоит. Ожидается, что модель не получит кардинальных изменений в салоне, ограничившись иными материалами отделки и обновленной мультимедийной системой с голосовым управлением.

Васисуалий Мурчалов

Ожидается, что новый Hyundai Tucson сохранит моторную линейку предшественника. Сегодня корейский кроссовер на мировом рынке можно приобрести с 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью в 164 лошадиные силы, а 1,6-литровый турбированный «дизель» имеет мощность в 175 «лошадок». Также на европейском рынке доступны версии с 2,0-литровым дизельным GDI в двух вариантах мощности.