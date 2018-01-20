Названы самые продаваемые автомобили российского производства

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщают, что на российском рынке в прошлом году с учётом легкого коммерческого транспорта было продано 411 800 новых автомобилей, выпущенных местными производителями. Примечательно, что это на 11% превышает показатель за 2016 год.

Яна Васильева

Отечественные автомобильные бренды по итогам 2017 года заняли почти 26% от всего авторынка России. Наибольшей популярностью в стране пользовались автомобили LADA, продажи которых выросли до 311 600 единиц или на 17%. Примечательно, что LADA удалось возглавить ТОП-10 рынка не только среди российских производителей, но и с учётом иностранных брендов.ГАЗ в данном рейтинге занимает восьмое место, поскольку смог нарастить объём реализации за год на 5% или до 58 600 единиц. Наряду с этим популярность автомобилей УАЗ в минувшем году сократилась на 15%. На таких машинах остановили выбор около 41 600 российских потребителей. В итоге УАЗ занял 11-е место в рейтинге самых востребованных в стране автомобильных марок.