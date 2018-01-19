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| | Chery представит кроссовер X70 под новым брендом Jetour

Chery представит кроссовер X70 под новым брендом Jetour

Вчера, 15:36

Уже 22 января 2018 года пройдёт презентация нового суббренда Jetour, материнской компанией которого является Chery. Первым автомобилем, выпущенным под новой маркой кроссовер X70. Соответствующей информацией с журналистами поделились в подразделении Chery Auto.

Chery представит кроссовер X70 под новым брендом Jetour

 

Новый Jetour X70 представляет собой большой семиместный кроссовер, снаряжённая масса которого достигает 1560 килограммов. Автомобиль получит следующие габариты: 4720х1900х1695 мм при размере колёсной базы в 2745 мм. Позднее у модели могут появиться 5- и 6-местные варианты исполнения.

 

Новинка получит под капот 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 150 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступит 6-скоростная автоматическая КПП. При этом, как и большинство китайских кроссоверов, Jetour X70 не получит систему полного привода.

В перечень оснащения войдут климат-контроль, подогрев зеркал и кресел, подушки безопасности, кожаный салон и мультимедийный комплекс с большим дисплеем. В продажу модель поступить до конца нынешнего года.

Chery представит кроссовер X70 под новым брендом Jetour

 

Chery представит кроссовер X70 под новым брендом Jetour

 

Отметим, что у Chery Auto уже есть суббренды Tiggo и Exceed, под которыми также выпускаются семиместные кроссоверы. При этом каждая новая марка предусматривает конкретную целевую аудиторию. Так, новый бренд Jetour предназначен исключительно для китайского рынка.

 


Яна Васильева
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