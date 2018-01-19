Chery представит кроссовер X70 под новым брендом Jetour

Уже 22 января 2018 года пройдёт презентация нового суббренда Jetour, материнской компанией которого является Chery. Первым автомобилем, выпущенным под новой маркой кроссовер X70. Соответствующей информацией с журналистами поделились в подразделении Chery Auto.

Новый Jetour X70 представляет собой большой семиместный кроссовер, снаряжённая масса которого достигает 1560 килограммов. Автомобиль получит следующие габариты: 4720х1900х1695 мм при размере колёсной базы в 2745 мм. Позднее у модели могут появиться 5- и 6-местные варианты исполнения.

Новинка получит под капот 1,5-литровый турбированный двигатель с отдачей в 150 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступит 6-скоростная автоматическая КПП. При этом, как и большинство китайских кроссоверов, Jetour X70 не получит систему полного привода.

В перечень оснащения войдут климат-контроль, подогрев зеркал и кресел, подушки безопасности, кожаный салон и мультимедийный комплекс с большим дисплеем. В продажу модель поступить до конца нынешнего года.

Отметим, что у Chery Auto уже есть суббренды Tiggo и Exceed, под которыми также выпускаются семиместные кроссоверы. При этом каждая новая марка предусматривает конкретную целевую аудиторию. Так, новый бренд Jetour предназначен исключительно для китайского рынка.

Яна Васильева