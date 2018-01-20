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| | Британский пенсионер превратил внедорожник Land Rover в паровоз

Британский пенсионер превратил внедорожник Land Rover в паровоз

Сегодня, 10:00
Житель Соединенного Королевства полностью переоборудовал свой 50-летний внедорожник Land Rover Series II, оснастив классический автомобиль не менее «классическим» паровым двигателем. Сообщается, что модель оснащается бойлером и ёмкостью для воды, а на создание такого необычного автомобиля британский пенсионер потратил 400 часов.

Британский пенсионер превратил внедорожник Land Rover в паровоз

 

Согласно данным британского издания Daily Mail, 67-летний житель Великобритании Фрэнк Ротвелл оборудовал свой внедорожник Land Rover Series II возрастом в 50 лет полностью паровым мотором. Житель Олдхема признался, что таким образом он смог воплотить в жизнь детскую мечту, создав личный паровоз.

Господин Ротвелл отметил, что на создание парового внедорожника у него ушло порядка 400 чалов, а инвестиции в автомобиль составили 24 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 900 000 рублей.

Мотор уникального Land Rover Series II работает по тому же принципу, что и двигатели паровозов. Так, вода в бойлере нагревается при помощи горения угля, а пар под давлением используется для приведения в движения небольшого мотора. Такой автомобиль способен разгоняться до скорости в 24 километра в час, работая без трансмиссии. Заводской Land Rover Series II приводился в движение 2,25-литровым бензиновым двигателем мощностью в 73 лошадиные силы.
Васисуалий Мурчалов
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