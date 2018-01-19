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| | Компания Baidu создаст HD-карты для беспилотных автомобилей

Компания Baidu создаст HD-карты для беспилотных автомобилей

Сегодня, 13:10
Китайский интернет-гигант Baidu планирует разработать и выпустить на рынок набор HD-карт высокого разрешения, которые предназначены для навигационных систем полностью беспилотных автомобилей. В Baidu уверены, что уже в ближайшем будущем создание ПО для беспилотников станет ещё более выгодным, чем бизнес в сфере поисковых систем.

Компания Baidu создаст HD-карты для беспилотных автомобилей

 

Согласно данным зарубежного портала Technology Review, главный операционный директор компании Baidu Ци Лу во время общения с журналистами на выставке потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе заявил, что Baidu намерена работать в сфере улучшения навигационный систем для полностью беспилотных автомобилей будущего.

Господин Лу заявил, что Baidu разработает пакет высококачественных HD-карт для навигационных систем автомобилей. Такие карты будут продаваться автопроизводителям для внедрения в беспилотные модели. Сами автобренды смогут на своё усмотрение распоряжаться картами – на них может быть введена месячная подписка, либо их полная стоимость будет включена в цену автомобиля.

Кроме того, господин Лу рассказал, что Baidu заключила партнерство с компанией TomTom, которая является самым опытным и крупным производителем навигационных систем. Напомним. Что сегодня Baidu имеет около 90 партнеров во всем мире, среди которых компании BMW, Ford и Nvidia.
Васисуалий Мурчалов
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