Эволюцию Lamborghini с 1963 года за семь минут показали на видео

На YouTube-каналеCars Evolution был опубликован новый видеоролик, на котором за семь минут демонстрируется эволюция Lamborghini с времён её основания в 1963 году. Всего на видео показали 21 автомобиль итальянской марки.

Видеозапись начинается с первого серийного автомобиля компании – Lamborghini 350 GT. Данная модель дебютировала на мотор-шоу в Женеве в 1964 году. Первые экземпляры получили компоновку салона 2+1, позднее заднее сидение заменила полка для багажа.

Купе приводилось в движение 270-сильным бензиновым двигателем, который позволял ускорять до 270 км/ч. Всего было выпущено 120 экземпляров Lamborghini 350 GT. Преемником этого автомобиля в последствии стал Lamborghini 400GT.

Завершает видео новый кроссовер Lamborghini Urus, дебютировавший в итальянском Сант-Агата-Болоньезе 4 декабря. Модель получила 4,0-литровый битурбированный мотор V8, что сделало её первым в истории компании серийным авто с наддувным двигателем.

Силовой агрегат сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и генерирует 650 лошадиных сил при 850 Нм. На разгон до первой «сотни» новинке требуется всего 3,6 секунды, а максимальная скорость движения достигает 305 км/ч.

Яна Васильева