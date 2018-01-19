Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Мнения

Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Участница Дома-2 страдает шизофренией.

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Эволюцию Lamborghini с 1963 года за семь минут показали на видео

Эволюцию Lamborghini с 1963 года за семь минут показали на видео

Сегодня, 12:52

На YouTube-каналеCars Evolution был опубликован новый видеоролик, на котором за семь минут демонстрируется эволюция Lamborghini с времён её основания в 1963 году. Всего на видео показали 21 автомобиль итальянской марки.

 

Эволюцию Lamborghini с 1963 года за семь минут показали на видео

 

Видеозапись начинается с первого серийного автомобиля компании – Lamborghini 350 GT. Данная модель дебютировала на мотор-шоу в Женеве в 1964 году. Первые экземпляры получили компоновку салона 2+1, позднее заднее сидение заменила полка для багажа.

 

Купе приводилось в движение 270-сильным бензиновым двигателем, который позволял ускорять до 270 км/ч. Всего было выпущено 120 экземпляров Lamborghini 350 GT. Преемником этого автомобиля в последствии стал Lamborghini 400GT.

Завершает видео новый кроссовер Lamborghini Urus, дебютировавший в итальянском Сант-Агата-Болоньезе 4 декабря. Модель получила 4,0-литровый битурбированный мотор V8, что сделало её первым в истории компании серийным авто с наддувным двигателем.

Силовой агрегат сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и генерирует 650 лошадиных сил при 850 Нм. На разгон до первой «сотни» новинке требуется всего 3,6 секунды, а максимальная скорость движения достигает 305 км/ч.

Яна Васильева
Новости по теме
Lamborghini показала на видео новый режим езды кроссовера Urus
Lamborghini показала на видео новый режим езды кроссовера Urus

Компания Lamborghini разместила в интернете тизерную видеозапись с кроссовером, известным под именем Urus. На ролике демонстрируется особый режим вождения

Внедорожник Lamborghini Urus официально представят 4 декабря
Внедорожник Lamborghini Urus официально представят 4 декабря

Представители итальянского премиального бренда Lamborghini сообщают. Что официальная премьера нового роскошного внедорожника Lamborghini Urus состоится 4

С конвейера сошел 8-тысячный суперкар Lamborghini Huracan
С конвейера сошел 8-тысячный суперкар Lamborghini Huracan

В итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе с производственного конвейера сошел юбилейный Lamborghini Huracan в открытой версии Spyder. Примечательно, что всего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости