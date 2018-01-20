Новый Hyundai Santa Fe 2019 года запечатлели на зимних тестах

В сети появились свежие шпионские снимки тестового прототипа внедорожника Hyundai Santa Fe новой генерации. Фотографии опубликовал американский автомобильный портал Motor1.

Папарацци удалось запечатлеть новый Hyundai Santa Fe в ходе зимних дорожных испытаний, проходивших в Скандинавии. На этот раз речь идёт о пятиместном варианте исполнения, который в нынешнем поколении предлагается на североамериканском рынке с приставкой Sport в названии.

К сожалению, как следует рассмотреть внешний вид новинки мешает плотный слой камуфляжа. Тем не менее эксперты заметили, что передняя часть автомобиля напоминает по стилю субкомпактный кроссовер Kona.

Что касается технических характеристик грядущего Hyundai Santa Fe, пока южнокорейский автопроизводитель не раскрывает никакой информации. Ожидается, что удлинённая версия модели получит восемь посадочных мест и новое название. Как пишет издание The Korean Car Blog, официальная премьера Santa Fe свежего поколения может пройти уже в феврале 2018 года в Южной Корее.

Яна Васильева