Renault-Nissan-Mitsubishi считает себя крупнейшим в мире автопроизводителем

Французско-японский альянс Renault-Nissan, к которому в 2017 году присоединилась компания Mitsubishi, считает себя самым крупным автопроизводителем в мире по итогам 2017 года. Вполне очевидно, что немецкий концерн Volkswagen Group может не согласиться с этим утверждением, ведь на счету немцев больше реализованных моделей.

Васисуалий Мурчалов

Несмотря на проблемы с «дизельным скандалом». В 2017 году компания Volkswagen вновь показала высокий уровень продаж в 2017 году, реализовав во всем мире 10 740 000 новых автомобилей. Такие показатели на 4,3 больше, чем по итогам продаж 2016 года. Только в декабре 2017 года концерн продал 998 800 моделей, что превышает результаты декабря 2016 года сразу на 8,5%.Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в минувшем году смог реализовать порядка 10 600 000 автомобилей, но при этом компания уверена, что Volkswagen отстает от них, как бы парадоксально это не звучало. Карлос Гон, руководитель французско-японского альянса, сообщил, что Renault-Nissan подсчитывал только легковые и лёгкие коммерческие автомобили, в то время как Volkswagen при подсчёте учёл и многотоннажные грузовики брендов Man и Scania.Господин Гон сообщил, что в 2017 году принадлежащие Volkswagen Man и Scania суммарно реализовали 200 000 автомобилей, поэтому можно с уверенностью сказать, что мировым лидером является Renault-Nissan-Mitsubishi. Французско-японский альянс также владеет компанией «АвтоВАЗ» и бюджетными брендами Dacia и Datsun.