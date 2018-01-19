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| | Infiniti представил автомобиль будущего Q Inspiration Concept

Infiniti представил автомобиль будущего Q Inspiration Concept

Сегодня, 13:11

Компания Infiniti показала новый концепт-кар Q Inspiration Concept, который призван дать представление о будущих автомобилях японского бренда. Прототип комплектуется турбированным двигателем, который не только экономичен, но и полностью меняет архитектуру авто.

Infiniti представил автомобиль будущего Q Inspiration Concept

 

Ключевой особенностью новинки стал 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с изменяемой геометрией, который за счёт своей миниатюрности позволяет больше пространства отвести под салон. По словам представителей бренда, этот двигатель «сочетает мощность более крупного V6 с крутящим моментом и эффективностью 4-цилиндрового дизельного двигателя».

 

Infiniti Q Inspiration получил привод на четыре колеса, однако на задней оси приводной вал установили так, чтобы в салоне был ровный пол. Любопытно, что задние двери прототипа раскрываются в обратную сторону.

Infiniti представил автомобиль будущего Q Inspiration Concept

 

Infiniti представил автомобиль будущего Q Inspiration Concept

 

Infiniti представил автомобиль будущего Q Inspiration Concept

 

Infiniti представил автомобиль будущего Q Inspiration Concept

 

В автомобиле установлены независимые друг от друга сенсорные дисплеи, а вокруг каждого кресла имеется собственное звуковое пространство. Таким образом, Infiniti помогает избежать споров о том, какую музыку слушать и что смотреть. Кроме того, новинка может похвастаться рядом беспилотных функций.

 


Яна Васильева
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