Infiniti представил автомобиль будущего Q Inspiration Concept

Компания Infiniti показала новый концепт-кар Q Inspiration Concept, который призван дать представление о будущих автомобилях японского бренда. Прототип комплектуется турбированным двигателем, который не только экономичен, но и полностью меняет архитектуру авто.

Ключевой особенностью новинки стал 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с изменяемой геометрией, который за счёт своей миниатюрности позволяет больше пространства отвести под салон. По словам представителей бренда, этот двигатель «сочетает мощность более крупного V6 с крутящим моментом и эффективностью 4-цилиндрового дизельного двигателя».

Infiniti Q Inspiration получил привод на четыре колеса, однако на задней оси приводной вал установили так, чтобы в салоне был ровный пол. Любопытно, что задние двери прототипа раскрываются в обратную сторону.

В автомобиле установлены независимые друг от друга сенсорные дисплеи, а вокруг каждого кресла имеется собственное звуковое пространство. Таким образом, Infiniti помогает избежать споров о том, какую музыку слушать и что смотреть. Кроме того, новинка может похвастаться рядом беспилотных функций.

Яна Васильева