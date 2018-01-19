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| | Новый Honda Accord 2018 «примерил» кузовы купе и кабриолет

Новый Honda Accord 2018 «примерил» кузовы купе и кабриолет

Сегодня, 10:05
Не так давно компания Honda вывела на рынок седан Honda Accord 2018 модельного года, отказавшись от версий с V6 и вариаций в кузове купе. Наряду с этим российский дизайнер Никита Аксенов попытался представить, как бы мог выглядеть новый седан в стильном кузове купе и практичном формате универсала.

Новый Honda Accord 2018 «примерил» кузовы купе и кабриолет

 

Автор рендерных изображений рассказал, что при создании виртуальных концептов были использованы дизайнерские черты самых удачных современных купе и универсалов. Новый Honda Accord Wagon 2018 получил тот же дизайн передней части кузова, что и существующий седан, но сзади формат фастбека уступил место более массивному и удлиненному багажному отсеку.

Что касается виртуального концепта Honda Accord Coupe, то данная модель получила некоторые спортивные черты дизайна, а также традиционную для купе покатую крышу. Кроме того, модель лишилась задних дверей, но получила увеличенные передние.

Новый Honda Accord 2018 «примерил» кузовы купе и кабриолет

 

Вероятнее всего, в действительности компания Honda вряд ли выпустит купе и универсал на базе нового Honda Accord 2018. На сегодняшний день американским клиентам предложен седан в «топовой» версии, который оснащается 252-сильным турбированным мотором с показателем крутящего момента в 370 Нм.
Васисуалий Мурчалов
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