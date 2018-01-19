Новый седан BMW 3 Series G20 был замечен во время дорожных тестов

Новый седан BMW 3 Series G20 был замечен шпионами во время дорожных тестов на одном из автобанов в Баварии. Несмотря на то, что модель покрыта камуфляжем, особых изменений в дизайне не предвидится.





Стоит отметить, что обычно испытания скоростью проводят на трассе Нюрбургринг, однако она закрыта во время новогодних праздников. Компания решила не дожидаться окончания праздников и провела испытания нового BMW 3 Series G20 на своей трассе.

Особенностью нового поколения BMW 3 Series G20 станет расширенный список оснащения, а также более мощная силовая установка. Вероятно, во время испытаний проверяли скоростные характеристики шасси и его слабые места, а также работу системы стабилизации.Седан BMW 3 Series G20 оснастили шасси CLAR, однако модель будет легче актуальной версии. В базе авто получит бензиновій 1,5-литровый турбомотор V3, мощность которого, пока не известна. А максимальную комплектацию M340i оснастят 3-литровым битурбинным V6 мощностью до 380 «лошадей». В качестве трансмиссии будет установлен вариатор ZF на восемь скоростей.