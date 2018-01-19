Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Новый седан BMW 3 Series G20 был замечен во время дорожных тестов

Новый седан BMW 3 Series G20 был замечен во время дорожных тестов

Вчера, 22:00
Новый седан BMW 3 Series G20 был замечен шпионами во время дорожных тестов на одном из автобанов в Баварии. Несмотря на то, что модель покрыта камуфляжем, особых изменений в дизайне не предвидится.

Новый седан BMW 3 Series G20 был замечен во время дорожных тестов

 

Особенностью нового поколения BMW 3 Series G20 станет расширенный список оснащения, а также более мощная силовая установка. Вероятно, во время испытаний проверяли скоростные характеристики шасси и его слабые места, а также работу системы стабилизации.

Седан BMW 3 Series G20 оснастили шасси CLAR, однако модель будет легче актуальной версии. В базе авто получит бензиновій 1,5-литровый турбомотор V3, мощность которого, пока не известна. А максимальную комплектацию M340i оснастят 3-литровым битурбинным V6 мощностью до 380 «лошадей». В качестве трансмиссии будет установлен вариатор ZF на восемь скоростей.

 

Стоит отметить, что обычно испытания скоростью проводят на трассе Нюрбургринг, однако она закрыта во время новогодних праздников. Компания решила не дожидаться окончания праздников и провела испытания нового BMW 3 Series G20 на своей трассе.

Новости по теме
Новый седан BMW 1-Series был замечен во время тестов
Новый седан BMW 1-Series был замечен во время тестов

Новые шпионские фотографии седана BMW 1-Series, который проходил дорожные испытания в «родной» Германии. Представлен прототип данного компактного седана был

Новый BMW 1-series замечен во время тестов в Китае
Новый BMW 1-series замечен во время тестов в Китае

Не успел BMW 1-series concept появится на международной выставке в Гуанчжоу, как фотошпионы выставили снимки будущего автомобиля из серийной версии. Оказалось,

Новый BMW 5 Series был заснят во время тестов на Нюрбургринге
Новый BMW 5 Series был заснят во время тестов на Нюрбургринге

Недавно во время тестирования на трассе Нюрбургринг был замечен новый баварский универсал BMW 5 Series. Фотошпионы смогли сделать несколько снимков данного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости