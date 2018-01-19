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| | Тюнеры из ABT "прокачали" Audi RS3 Sportback почти до 500 лошадиных сил

Тюнеры из ABT "прокачали" Audi RS3 Sportback почти до 500 лошадиных сил

Сегодня, 09:24
Тюнинг-ателье ABT Sportsline доработало «горячий» хэтчбек Audi RS3 Sportback. Мощность двигателя данной модели благодаря спортивному пакету увеличивается до 493 лошадиных сил.

Тюнеры из ABT "прокачали" Audi RS3 Sportback почти до 500 лошадиных сил

 

Стандартный Audi RS3 Sportback приводится в движение 2,5-литровым 5-цилиндровым турбомотором, выдающим 395 лошадиных сил при крутящем моменте в 480 Нм. Полноприводный хот-хэтч с таким силовым агрегатом тратит на разгон до 100 км/ч с места 4,1 секунды, а максимальная скорость автомобиля достигает 280 км/ч.

Спортивный пакет от ABT Sportsline включает новый выпуск, интеркулер и перепрошивку электроники. К сожалению, динамические характеристики тюнингового хэтчбека не раскрываются.

Помимо этого, для модели предлагаются дополнительные детали аэродинамического обвеса, более эффективная тормозная система, стабилизаторы поперечной устойчивости, пружины и спортивный амортизаторы, в создании которых принимали участие специалисты из фирмы KW. Тюнеры также предлагают оснастить Audi RS3 Sportback подвеской, позволяющей менять величину клиренса.

Тюнеры из ABT "прокачали" Audi RS3 Sportback почти до 500 лошадиных сил

 

Тюнеры из ABT "прокачали" Audi RS3 Sportback почти до 500 лошадиных сил

 

Все упомянутые доработки обойдутся более чем в 15 000 евро. При этом для автомобиля доступны также фирменные диски стоимостью от 1 600 до 9 500 евро за набор.
Яна Васильева
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