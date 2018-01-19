Тюнеры из ABT "прокачали" Audi RS3 Sportback почти до 500 лошадиных сил

Тюнинг-ателье ABT Sportsline доработало «горячий» хэтчбек Audi RS3 Sportback. Мощность двигателя данной модели благодаря спортивному пакету увеличивается до 493 лошадиных сил.

Стандартный Audi RS3 Sportback приводится в движение 2,5-литровым 5-цилиндровым турбомотором, выдающим 395 лошадиных сил при крутящем моменте в 480 Нм. Полноприводный хот-хэтч с таким силовым агрегатом тратит на разгон до 100 км/ч с места 4,1 секунды, а максимальная скорость автомобиля достигает 280 км/ч.Спортивный пакет от ABT Sportsline включает новый выпуск, интеркулер и перепрошивку электроники. К сожалению, динамические характеристики тюнингового хэтчбека не раскрываются.Помимо этого, для модели предлагаются дополнительные детали аэродинамического обвеса, более эффективная тормозная система, стабилизаторы поперечной устойчивости, пружины и спортивный амортизаторы, в создании которых принимали участие специалисты из фирмы KW. Тюнеры также предлагают оснастить Audi RS3 Sportback подвеской, позволяющей менять величину клиренса.

Яна Васильева

Все упомянутые доработки обойдутся более чем в 15 000 евро. При этом для автомобиля доступны также фирменные диски стоимостью от 1 600 до 9 500 евро за набор.