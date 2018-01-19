Люксовый Range Rover в кузове купе впервые замечен на тестах

Разработчики из британской компании Jaguar Land Rover вывели на дорожные тесты новый внедорожник Range Rover Coupe в стильном кузове купе. Отмечается, что двухдверная версия модели станет новым «топовым» вариантом в линейке бренда.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского портала motor1, компания JLR вывела на тесты новый роскошный внедорожник Range Rover Coupe в стильном кузове купе с покатой крышей. Новый Range Rover Coupe от стандартной версии модели с двумя дверями отличается пересмотренной радиаторной решеткой, а также новой формой светодиодных элементов в передней оптике.Эксперты смогли заметить, что на месте задней двери Range Rover Coupe есть небольшой шов. Не исключено, что купеобразный кроссовер получит четыре двери, но, вероятнее всего, такой элемент установлен для того, чтобы запутать журналистов.Самый большие изменения произошли на задней части кузова Range Rover Coupe. Новинка имеет покатую форму крыши, что характерно для моделей в кузове купе. Кроме того, модель получила два трапециевидных патрубка выхлопной системы

Васисуалий Мурчалов

Ожидается, что в модельной линейке британского бренда новый Range Rover Coupe займет ступеньку выше SVAutobiography, став новой топовой моделью. Инсайдеры сообщают, что стоимость автомобиля составит не менее 200 000 фунтов стерлингов (15 700 000 рублей).